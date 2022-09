Milan, Krunic: "Ci brucia aver perso l'imbattibilità in casa"

Il centrocampista del Milan Rade Krunic ai canali ufficiali della società rossonera ha analizzato amareggiato il ko in casa contro il Napoli: "Non basta la prestazione, siamo delusi per il risultato".

Krunic: "Hanno vinto a casa nostra, ci brucia" "Hanno vinto a casa nostra, davanti ai nostri tifosi e ci brucia tantissimo - ha ammesso il bosniaco -. Ma la prestazione ci dà fiducia per continuare a lavorare e migliorare partita dopo partita. Stop dopo 22 risultati utili di fila? Sicuramente brucia forse meno ma è un dato molto positivo, ci dava una forza in più. Speriamo di tornare a vincere già dalla prossima per fare un nuovo record".