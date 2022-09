Milan-Napoli: 8 tiri per Giroud, record per il francese

Ha fatto centro una volta sola, su otto tentativi, dunque la media è un po' bassa. Questo è se vedi il bicchiere mezzo vuoto. Altrimenti, puoi dire che Olivier Giroud è stato pericolosissimo contro il Napoli , impensierendo tante volte la difesa e Meret . In ogni caso, l'attaccante francese ha battuto un suo record: considerando i cinque principali campionati europei, non aveva mai tentato così tanti tiri un un singolo incontro.

Quando nella ripresa, su assist di Theo Hernandez , Giroud ha segnato la rete del momentaneo 1-1 del Milan contro il Napoli, per la punta della Francia è stato il terzo sigillo consecutivo. E ancora una volta stava confermando la sua fama, di goleador decisivo nelle sfide che contano davvero. Tra l'altro, era stato sempre Giroud a segnare l'anno scorso nella vittoria per 1-0 contro gli azzurri al 'Maradona'.

Insomma, se il Milan è uscito a mani vuote dal big-match di San Siro, non si può certo accusare Olivier. Lui il suo l'ha fatto. In assenza di Leao, si è preso la scena per il Milan. L'aveva anche riportato sotto e, arrembando, i rossoneri sembravano a un certo punto anche poter mettere la freccia del sorpasso. Ma poi è arrivato Simeone...