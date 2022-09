Milan-Juve: da oggi la vendita dei biglietti per il big-match dell'8 ottobre

A ottobre sarà tempo di big-match. Sabato 8 ottobre, alle 18, infatti, a San Siro scenderanno in campo i campioni d'Italia del Milan di Stefano Pioli e la Juve . Si tratta della sfida numero 240 tra le due squadre, una grande classica visto che il primo confronto risale al 28 aprile del 1901. A casa del Diavolo, le partite giocate sono 90 con bilancio a favore dei rossoneri: 29 successi contro 24 e 36 pareggi. Da oggi sono in vendita i biglietti, vediamo con quali modalità.

Milan-Juve: giovedì inizia la vendita libera dei biglietti

Da oggi alle 12 fino alle 23.59 del 21 settembre si apre la fase abbonati per la vendita dei tagliandi di Milan-Juve. Ogni abbonato potrà infatti acquistare un biglietto in più a un prezzo dedicato e nei settori disponibili. La vendita liberà inizierà giovedì 22 settembre dalle ore 12 e fino a esaurimento posti. Il prezzo dei biglietti per la partitissima parte da 49 euro.