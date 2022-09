Milan, stiramento per Theo Hernandez: salta l'Empoli

Milan in ansia per Theo Hernandez: il giocatore, contro il Napoli, ha riportato infatti uno stiramento all'adduttore destro. Secondo Sky Sport, salterà la partita con l'Empoli, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, e si spera di recuperarlo per le due grandi partite che seguiranno, ossia il Chelsea in Champions League e successivamente la Juve in Serie A.