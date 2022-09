Leao si racconta, dall'infanzia sofferta all'inserimento nel Milan: "Grazie a Ibra e Pioli"

Rafael Leao è l’uomo-copertima scelto da “Outpump” per il mese di settembre. L’attaccante portoghese, miglior giocatore del campionato di Serie A 2021-’22 e simbolo del Milan campione d’Italia, si è raccontato anche oltre il calcio, tra ricordi e passioni extra-sportive, alcune delle quali coltivate proprio grazie alla possibilità di vivere nella capitale della moda.

Leao e il retroscena sui primi due anni al Milan E pensare che i primi due anni al Milan per Leao, arrivato in Italia nel 2019 a 20 anni, sono stati tutt’altro che facili. Due persone in particolare hanno aiutato l'ex Lille a superare i problemi di ambientamento: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: "I primi due anni al Milan sono stati difficili, venivo dalla Francia, dove tutto era piu? piccolo e la vita era molto diversi. Quando arrivi al Milan sai che devi essere un vincente, che molte leggende hanno vestito la tua stessa maglia vincendo tantissimi trofei. Ora sono cambiato e mi vedo un’altra persona e un altro giocatore. In quel periodo sono stati fondamentali la mia famiglia, mister Pioli e Ibra. Zlatan e? un esempio, mi ha insegnato l’importanza del chiedere, del rimanere sempre concentrati, anche all’esterno del campo. Parliamo ogni volta che possiamo, non come professionisti o colleghi, ma come uomini".

L'infanzia difficile di Leao: "Sono un calciatore grazie alla mia famiglia" Molto prima di arrivare al Milan, però, il calcio per Leao è stato un sogno, da provare a realizzare nonostante oggettive difficoltà economiche della famiglia: "Non sapevamo come pagare i biglietti del treno per farmi arrivare al campo d'allenamento, ogni sera mio padre cercava un modo per portare soldi e cibo a casa. Il calcio era il mio sogno e, nonostante tutto, la mia famiglia è riuscita a darmi gli strumenti per realizzarlo. Per questo ora voglio dare a chi ha condiviso con me quei momenti la possibilità di vivere serenamente, senza preoccupazioni, e per questo tengo i piedi saldi a terra, perché so bene che la fama e il successo sono passeggeri nel calcio. Attraverso quello che faccio oggi voglio mostrare a tutti i bambini del mio quartiere e dei quartieri simili che possono farcela, indipendentemente dalle loro origini, a patto di non dimenticarsi mai da dove si viene".