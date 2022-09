Maignan infortunato: lascia il ritiro della Francia

Maignan: problema al polpaccio sinistro

Contro la Danimarca, l'aveva già annunciato Deschamps, Maignan non ci sarebbe comunque stato. Per il portiere del Milan si tratta di un infortunio al polpaccio sinistro, da valutare a Milanello. Certo, a questo punto in casa rossonera c'è apprensione per le condizioni del giocatore. Gli impegni incombono, sia quelli di campionato sia quelli di Champions (ci sono Juve e Chelsea all'orizzonte).