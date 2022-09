Vranckx è felice: “Al Milan avrò le occasioni che cercavo”

Aster Vranckx è uno dei volti nuovi del Milan e del calcio di alto livello. Eppure è reduce da una esperienza non molto positiva in Bundesliga, con il Wolfsburg, come lui stesso ricorda al Nieuwsblad: “Le cose non sono andate come ci si aspettava. Se fosse rimasto il vecchio allenatore? Non posso rispondere, non lo so. Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Il nuovo tecnico mi aveva detto che al momento vedeva meglio altri giocatori e che avrebbero avuto la priorità. Mi ha anche detto che mi considerava un buon giocatore e tutte queste cose, ma che non poteva darmi i minuti di gioco che volevo”.