Milan, Pioli spera di recuperare tre giocatori per la ripresa

Milan alle prese con gli infortuni e con le nazionali galeotte che stanno portando via elementi importanti per la ripresa del campionato. Le notizie che arrivano da Milanello non sono però tutte negative per Stefano Pioli . Tre calciatori si sono presentati infatti al centro sportivo anche oggi, giorno di riposo, per svolgere allenamento personalizzato: si tratta di Calabria, Tonali e Rebic . Loro ci potrebbero essere con l' Empoli sabato 1 ottobre.

Ci sono però i tre di cui abbiamo parlato prima, vogliosi di tornare quanto prima. Calabria si è fermato nell'ultima di campionato contro il Napoli, così come Tonali, che è stato rimandato a Milanello oggi dopo la convocazione in Nazionale. Entrambi hanno ripreso a ritmo blando ad allenarsi sul campo. Così come Ante Rebic, che manca da più tempo a causa di problemi muscolari alla schiena. Martedì potrebbero essere con i compagni quando gli allenamenti riprenderanno per tutti.

Milan: serve più tempo per Maignan, Theo e Origi

Serve ancora un po' di tempo, invece, per rivedere in campo Maignan, Theo Hernandez e Origi. Serviranno giorni di recupero e fisioterapia per potersi dire recuperati. Quello che mancherà più a lungo sarà il portiere francese.

Da valutare la situazione di Kjaer, che per il momento è rimasto nel ritiro della Danimarca in attesa di saperne di più sul tipo di problema fisico accusato.