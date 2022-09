Milan, modificata la lista Champions: Tatarusanu prende il posto di Maignan

Il club rossonero ha infatti prontamente sfruttato l ’articolo 46.2 del regolamento Uefa , che permette ai club, in presenza di prognosi superiori ai 30 giorni, di sostituire un portiere presente nella lista con un altro, a patto però che nell’elenco ne figurino solo due. Proprio il caso del Milan , dal momento che nella comunicazione della lista il 2 settembre scorso Stefano Pioli era stato costretto ad escludere diversi giocatori, tra I quali I nuovi acquisti Aster Vranckx, Malick Thiaw e Yacine Adli, oltre all’infortunato Zlatan Ibrahimovic,a Tiemoué Bakayoko e appunto a Tatarusanu, al quale era stato preferito il terzo portiere Antonio Mirante in quanto formato in un vivaio italiano.

Milan, contro il Chelsea in Champions League toccherà a Tatarusanu

Ora all’ex romanista è stato affiancato proprio il rumeno, che dovrebbe tuttavia uscire dalla lista quando Maignan tornerà a disposizione, quindi con ogni probabilità per le ultime due partite del girone contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. Nell’attesa toccherà a Tatarusanu difendere I pali dei rossoneri nella doppia sfida contro il Chelsea, ma anche in campionato contro Empoli e Juventus, ma anche quasi sicuramente contro Verona e Monza.

L'esperienza internazionale di Ciprian Tatarusanu

Classe '86, Tatarusanu non disputa una partita ufficiale dal 28 novembre 2021, nell’ultima gara della fase a gironi della scorsa Champions League in casa dell’Atletico Madrid, quando Maignan era ancora ai box a causa dell’infortunio al polso subito a settembre. In carriera l’ex fiorentino conta 66 presenze nelle coppe europee, 15 delle quali in Champions: 12 con la Steaua Bucarest e tre con il Milan, raccolte nella passata stagione.