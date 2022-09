Giroud si diverte: “Che bello giocare con Mbappè e Griezmann”

Divertirsi giocando. È quello che ha provato Olivier Giroud con la sua nazionale grazie al duo Mbappè-Griezmann . L'attaccante del Milan lo ha confessato a Telefoot: che bello avere questi come compagni di squadra per una Francia che si sta avvicinando al Mondiale in Qatar con rinnovate ambizioni e per difendere il titolo di campioni del mondo conquistato nel 2018.

Giroud: “Con Mbappe e Griezmann ci siamo cercati molto”

Per niente impensierito dalle parole di Didier Deschamps – che potrebbe spedirlo in panchina per la prossima partita - Giroud racconta: “E' sempre un piacere giocare insieme a Mbappè e Griezmann, giovedì si è rivisto in campo. Abbiamo sempre cercato di ritrovarci e ci siamo trovati benissimo. Ci siamo divertiti molto, ma non solo noi tre, tutta la squadra, quindi è molto incoraggiante per il futuro”.