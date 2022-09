Stadi pieni: Inter e Milan dominano in Italia, Juve dietro al Sunderland in Europa

Stadi pieni: è dominio inglese

Nei primi 16 posti, troviamo sei squadre inglesi, con il Manchester United davanti a tutti. Ma in testa alla graduatoria c'è il Barcellona con una media di 83.383 spettatori al Camp Nou. Tra le italiane, la parte del leone la fa San Siro per la gioia di Inter e Milan; la Roma si ferma a un passo dalla Top 10 europea. Anche la Lazio ha un dato migliore della Juve. Ancora più indietro il Napoli e la Fiorentina. Compare, tra le 72 elette, il Bari, che porta al San Nicola più persone del Lecce e di tutte le altre squadre di Serie A. La miglior squadra di Serie C è il Cesena (203esima in Europa, con 7.093 persone).