Milan, allenamento a ranghi ridotti: si pensa all'Empoli

Il Milan oggi pomeriggio ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo di Carnago con in testa la ripresa di campionato che prevede la sfida all'Empoli prima di tre big-match: due volte il Chelsea in Champions League e la Juve in campionato. Anche oggi seduta a ranghi ridotti per l'assenza dei vari nazionali. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.

Milan: esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso La squadra di Pioli ha svolto la prima parte della seduta in palestra per la consueta attivazione muscolare, poi una serie di esercizi sulla forza prima di uscire sul campo ribassato, dove è iniziato l'allenamento vero e proprio per Calabria e compagni, non prima di aver ultimato il riscaldamento con alcuni torelli.