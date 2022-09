Milan, Tonali c’è: Pioli ora gli chiede anche i gol

MILANO - Il Milan comincia a recuperare pezzi per la ripresa del campionato. La sosta non è stata benevola per mister Stefano Pioli che ha perso pedine importanti nel corso delle ultime due settimane, ma qualche novità positiva è arrivata dall’allenamento di ieri. Sandro Tonali ha svolto l’intero allenamento con il gruppo ed è pronto a prendere parte alla partita in Toscana contro l’Empoli. Il centrocampista si era fermato dopo Milan-Napoli a causa di un affaticamento muscolare e non era stato coinvolto negli impegni di Nations League con la maglia della nazionale azzurra, di fatto tornado prima del tempo a Milanello per proseguire le cure. Terapie e allenamenti personalizzati che hanno portato i loro frutti, perché da ieri Tonali è un giocatore recuperato e ora si candida per un posto da titolare contro l’Empoli. Pioli dovrà dosare le energie di tutti i suoi uomini perché da sabato inizierà un tour de force in cui si giocherà ogni tre giorni fino alla prossima sosta di novembre, e dopo la trasferta toscana il Milan avrà il delicatissimo impegno in Champions League contro il Chelsea. Ma Pioli rinuncia raramente ai suoi fedelissimi e per questo Tonali dovrebbe cominciare dal primo minuto accanto a Ismael Bennacer allo stadio Castellani sabato sera.

A caccia del guizzo L’ex mediano del Brescia le ha giocate tutte fino ad ora, con minutaggi diversi, tranne la prima in campionato contro l’Udinese per infortunio. Il suo recupero è importantissimo per il Milan perché a centrocampo servirà la sua energia per ritrovare il successo in campionato dopo il ko interno contro il Napoli. I rossoneri hanno 14 punti dopo 7 partite e non hanno intenzione di lasciarne altri per strada. Serviranno anche i gol dei mediani per superare alcune difficoltà, come ha già fatto Bennacer nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Per Tonali invece la rete non è ancora arrivata in queste prime sette giornate. Sandro va ancora a caccia del primo squillo, ma ci sta provando con insistenza. È uno dei giocatori che tira di più anche se fino ad ora i tentativi sono andati a vuoto. La casellina dei gol è ancora vuota rispetto all’anno scorso quando alla settima giornata di serie A aveva già timbrato due volte. Le reti Tonali le aveva siglate contro il Cagliari su punizione, alla seconda giornata, e proprio alla settima contro l’Atalanta. Stavolta è ancora a secco e vuole provare a sbloccarsi prima possibile. Con l’assenza di Franck Kessie, che tanti gol aveva segnato da rigore, al Milan mancano un po' di marcature dei centrocampisti, e Tonali sta lavorando tanto a Milanello per essere più efficace in area di rigore avversaria. D’altronde Pioli sul finire della passata annata aveva cominciato a proporre un Tonali in versione mezz’ala, con inserimenti chirurgici ed efficaci, infatti le vittorie decisive contro Lazio e Verona furono attribuite proprio alla posizione più offensiva del classe 2000 rossonero.