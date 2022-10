Pioli: "Gli infortuni fanno parte del gioco, la rosa è ampia. La rimessa? Tutto studiato"

Milan, Pioli: "Alleno una squadra matura"

La squadra di Pioli tiene quindi il passo del Napoli, che resta a +3 dopo il successo sul Torino e quello nello scontro diretto prima della sosta, ma soprattutto torna davanti alla Roma che poche ore prima era passata in casa dell'Inter e caccia proprio i cugini a -5, con tanto di scontro diretto già vinto. Insomma, nonostante i 9 assenti non facciano dormire sonni tranquilli ai campioni d'Italia alla vigilia del ciclo di ferro che si aprirà mercoledì contro il Chelsea e proseguirà sabato contro la Juventus, il tecnico dei rossoneri ha validi motivi per tornare dal Castellani con un largo sorriso e tanto ottimismo, palesato ai microfoni di DAZN: “Siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a sbloccarla e la partita si è complicata, ma affrontavamo una squadra che gioca bene e sa creare occasioni. La vittoria vale tanto perché abbiamo dimostrato di aver preparato bene la partita. Gli infortuni di Saelemaekers e Calabria ci hanno fatto perdere il filo della partita, ma alla fine siamo riusciti a tornare dentro al match. Alleno un gruppo forte, che ha sempre voglia di dare il massimo".

Infortuni, Pioli lancia l'allarme "europeo"

Affrontare 11 partite prima della sosta per i Mondiali con tanti infortunati può però diventare un problema. Pioli minimizza: "Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco, li analizzeremo, ma sono situazioni diverse: Kjaer è andato via con la nazionale, Calabria era rimasto qui, ma non stava bene. Ho letto che a livello europeo gli infortuni muscolari sono aumentati del 20%, ma questo servirà alla squadra per compattarsi ancora di più”.

Il Milan e la rimessa laterale studiata in allenamento

A sbloccare la partita è stato un gol “scaltro” del Milan, scaturito da una rimessa laterale battuta rapidamente, che ha fatto infuriare l’allenatore dell’Empoli Zanetti: “Avevamo visto un video sull’Empoli e abbiamo capito che battere le rimesse in fretta era un modo per metterli in difficoltà – il commento di Pioli - Questo significa stare sempre dentro alla partita, non arrendersi mai. Del resto non siamo più giovani, abbiamo ragazzi magari non ancora completi, ma forti mentalmente”.