Il Milan passa a Empoli, Giroud: “Sempre creduto e lottato”

Il Milan manda un chiaro messaggio a tutti gli avversari: abbiamo il tricolore sul cuore e lotteremo fino alla fine per confermarci. A Empoli, dopo l'1-1 a tempo scaduto, nessuno avrebbe scommesso sul nuovo vantaggio rossonero che, invece, non solo ha segnato il 2-1, ma pure il 3-1, Al fischio finale, sui social, i giocatori del Diavolo giustamente esultano ed esaltano il 'crederci fino alla fine' come stile di vita.