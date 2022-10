Milan, Leao fenomenale: solo altri tre come lui in Europa

La partita di ieri sera del Milan ha certificato alcune cose. Prima di tutto, i rossoneri sono una squadra vera, ormai matura e in grado di sopperire, col gioco e con la determinazione, anche ad assenze importanti, agli infortuni e alla sfortuna.

In secondo luogo, la rete di Leao all'ultimo minuto, con un'accelerazione palla al piede di 60 metri, ha messo in mostra ancora di più quello che ormai è, a tutti gli effetti, una delle più forti ali offensive del mondo, che comunque continua a fare panchina in nazionale.

La crescita di Leao in queste due stagioni viene certificata anche dai numeri. Infatti, come riportato da Opta, Leao è solo uno dei quattro giocatori in Europa ad aver già segnato almeno quattro reti e fornito almeno quattro assist.