Ibrahimovic compie 41 anni: gli auguri social del Milan

Dalla scorsa stagione ha iniziato a giocare considerevolmente meno a causa di ovvi problemi fisici dovuti all'età che avanza, ma rimane protagonista all'interno dello spogliatoio, come guida morale e tecnica specialmente per i più giovani.

Autore di oltre 500 gol in carriera tra squadre di club e nazionale, Ibra è stato protagonista in tutti i campionati europei tranne la Bundesliga , ed è risultato fondamentale nella rinascita del Milan nel corso della prima parte dell 'avventura di Stefano Pioli.

Gli auguri social del Milan: "Non ne fanno più come lui"

"Non ne fanno più come lui. Trascorri un compleanno divino. In una parola, unico. Auguri Zlatan". Questo il messaggio, per metà in inglese e per metà in italiano, che il Milan ha voluto dedicare alla punta svedese.

L'hashtag scelto è #Sempremilan, la foto del post mostra Ibra mentre posa con la nuova maglia di questa stagione, ancora ovviamente mai indossata. Sguardo fiero, braccia incrociate, Ibra non vede l'ora di tornare in campo per dare una mano ai propri compagni a difendere lo Scudetto conquistato con tanta fatica la scorsa stagione.

Il suo ritorno al momento è previsto per il 2023.