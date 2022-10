Milan, altro guaio per Pioli: lesione muscolare per Calabria

Milan, anche Kjaer va ko

Non c'è pace per Pioli: dopo aver perso Maignan, Theo Hernandez e Saelemaekers, l'allenatore rossonero perde anche Calabria e Simon Kjaer: per il difensore danese "è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro". Il giocatore, rende noto il club rossonero, "verrà rivalutato tra una settimana circa".