Castillejo e gli auguri speciali a Ibrahimovic: "Ti ho fatto vincere uno scudetto..."

Sarà anche vero che una volta passati gli Anta gli anni, più che venire contati, iniziano a pesare, ma a Zlatan Ibrahimovic non sarà certo dispiaciuta la lunga serie di auguri di buon compleanno ricevuti per le 41 primavere che l’attaccante svedese ha compiuto il 3 ottobre.

Un genetliaco per certi versi amaro, essendo stato trascorso forzatamente lontano dai campi o quantomeno senza la possibilità di fornire il proprio contributo al suo Milan , che dopo lo scudetto 2021 vuole confermarsi ai vertici in Italia e fare strada in Champions League. Chissà quanto avrebbe pagato Re Zlatan, come lo ha soprannominato l’account Twitter della Lega Serie A in questa giornata speciale, per essere a disposizione di Stefano Pioli per la partita di Champions contro il Chelsea, per riassaporare quell’atmosfera di calcio inglese che Ibra ha vissuto per un periodo breve e piuttosto sfortunato ai tempi del Manchester United, ma il ritorno in campo dello svedese non avverrà prima di gennaio alla ripresa del campionato.

Castillejo scherza con Ibra: "Leggenda, ti ho fatto vincere uno scudetto"

Intanto, a proposito di auguri scherzosi, il primo premio va sicuramente a Samuel Castillejo. L’ex attaccante del Milan, approdato in estate al Valencia di Rino Gattuso, suo ex allenatore in rossonero, ha aspettato quasi la fine della giornata per trasmettere un divertente messaggio a Ibrahimovic, attraverso una Story su Instagram, che ritrae i due vicini durante la festa per lo scudetto sul pullman scoperto, con Ibra in versione istrione mentre declama qualcosa che sta leggendo sul cellulare. “Tanti auguri, legend. Ti ho fatto vincere uno sacudetto (folle)” la simpatica didascalia di accompagnamento, seguita da una lunga serie di emoticon divertenti.

Castillejo e il contributo allo scudetto del Milan

Chissà come l’avrà presa il diretto interessato, che con lo spagnolo ha condiviso lo spogliatoio per due anni e mezzo. Nella scorsa stagione Castillejo è stato uno dei giocatori meno utilizzati da Pioli, che lo ha mandato in campo solo cinque volte in campionato, quattro delle quali da subentrante, per un totale di 120 minuti, conditi però da un assist decisivo per Kessié per il gol del 2-2 nella partita d’andata contro il Verona, decisa poi da un autogol di Günter provocato proprio da Castillejo.