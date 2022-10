Milan, Giroud vede Londra e rilancia la sfida

MILANO - Nell’ultimo impegno di campionato si è preso una pausa, ma contro la sua ex squadra Olivier Giroud vuole riprendere a segnare e continuare ad essere determinante per il Milan. Il match di domani sera contro il Chelsea ha un sapore speciale per l’attaccante francese, che a Londra ha vissuto tanti anni sia con la maglia dell’Arsenal che con quella dei Blues. Stamford Bridge riporta alla mente la Champions League vinta due anni fa nella finale contro il Manchester City, dove in quell’edizione segnò ben sei reti, con la famosa partita in cui ne fece quattro al Siviglia. Ma con il Chelsea l’avventura di Giroud era arrivata al capolinea, in campionato non era più protagonista e aveva intenzione di provare un’ultima grande opportunità. Il Milan per lui è stato l’inizio di una seconda giovinezza e ora vuole trascinare i rossoneri più lontano possibile a suon di gol in una competizione che in passato era l’habitat naturale del club milanese. Per Olivier sarà una serata speciale a Londra, ma allo stesso tempo non sarà nemmeno facile per i difensori dei Blues tenere a bada il 36enne di Chambery, che in questo avvio di stagione ha segnato con grande regolarità.

Sempre in campo I numeri sono dalla sua parte, più della carta d’identità. Olivier è stato utilizzato sempre da mister Stefano Pioli fino ad oggi, sia in serie A che in Europa, e anche da Didier Deschamps nel doppio impegno di Nations League. In campionato otto apparizioni con quattro reti e un assist, viaggia con la media di una rete ogni due match, identica in Champions poiché ha timbrato nella sfida contro la Dinamo Zagabria, mentre a Salisburgo ha giocato un match abbastanza anonimo. E nell’ultima sfida a San Siro l’attaccante è entrato a far parte di una cerchia ristretta di giocatori: con la rete ai croati è diventato il secondo giocatore francese più anziano ad aver trovato il gol in Champions League, dopo Laurent Blanc con il Manchester United nel 2002 (36 anni e 338 giorni).