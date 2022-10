Milan, rifinitura per il Chelsea: Origi in gruppo, assente Theo

Seduta di rifinitura per il Milan questa mattina in attesa di prendere l'aereo con destinazione Londra dove domani ci sarà l'appuntamento di gala di Champions League contro il Chelsea di Potter . I rossoneri hanno 4 punti nel girone e puntano a uscire imbattuti dalla trasferta in terra d'Albione. Stefano Pioli recupera un giocatore assente da un mese e che partirà con i compagni.

Allenamento Milan: aggregati diversi Primavera

Oggi Divock Origi ha lavorato con il resto del gruppo ed è quindi, a tutti gli effetti, recuperato per la Champions e per il campionato. Non è sceso in campo neanche oggi, invece, Theo Hernandez che comunque proverà a esserci con la Juve e soprattutto a San Siro per la gara di ritorno contro il Chelsea.