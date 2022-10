Milan, gli auguri di buon compleanno del club ad Aster Vranckx

Questi gli auguri che gli dedica il club rossonero: "Aster Vranckx è atterrato nel pianeta Milan alla fine del calciomercato estivo, e dopo qualche settimana a Milanello, festeggia oggi il suo primo compleanno da giocatore del Diavolo. Per il centrocampista classe 2002, pilastro della nazionale Under-21 belga, apprezzato nel finale dell'importante vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria, il migliore augurio è quello di ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle prossime uscite: in una stagione intensa e ricca di appuntamenti ci sarà spazio per tutti e siamo sicuri che un giocatore dalle qualità di Vranckx si farà trovare pronto. Tanti auguri Aster!".

Milan, tanti giocatori ai box: ci sarà bisogno anche di Vranckx

Otto giocatori ai box per la band di Stefano Pioli, che deve pensare a come risistemare la squadra, soprattutto in difesa. Ma ci sarà bisogno di tutti in ogni reparto, specie ora che non ci saranno più pause e che, in vista del prossimo Mondiale in Qatar,