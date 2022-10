Chelsea-Milan, tanti assenti tra i rossoneri: il capitano sarà Bennacer

Tanti assenti, Milan decimato a Londra contro il Chelsea . Il rompicapo non riguarda solo la formazione da schierare in campo, ma anche a chi assegnare la fascia da capitano. Alla fine, Stefano Pioli ha scelto in base alle presenze in rossonero, senza considerare altri fattori. Sarà quindi Ismael Bennacer a comandare il gruppo a Stamford Bridge.

Per Bennacer sarà una sorta di riscatto personale. È arrivato infatti al Milan in punta di piedi, ma gradatamente ha scalato le gerarchie fino a diventare oggi indispensabile. Con tanto di riconoscimento da parte di Pioli: “E' un leader tecnico, ma di professionalità per come si allena”. L'unica 'pecca' che alcuni tifosi evidenziano è che non ha ancora rinnovato il contratto con il Diavolo. Ma questa sera dalle 21 non ci penserà lui e non ci penseranno neanche i fan rossoneri.