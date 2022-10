Maldini: "Vi svelo uno dei segreti del Milan vincente"

Maldini: "Infortuni? Niente scuse, saranno tutti protagonisti"

"Abbiamo tanti infortunati, anche alcuni molto gravi. Tre giocatori saranno disponibili solo da gennaio in avanti, Ma quello che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo è di non cercare scuse e di rendere tutti protagonisti: questo è uno dei nostri segreti", ha spiegato il dirigente dei meneghini, che ha anche fissato gli obiettivi di quest'anno: "Quando vinci per la prima volta la cosa più difficile è provare a rivincere. Mi aspetto e spero di vedere una nostra conferma nel campionato italiano e di passare il turno in Champions League. È difficile rivincere perché devi mantenere sempre quel tipo di attenzione".