Milan punta su Leao e Theo: la probabile formazione contro la Juve

Torna l’asse Leao-Hernandez per mettere paura alla Vecchia Signora. Il Milan per la grande sfida contro la Juventus recupera un pezzo pregiato come Theo Hernandez che stasera a San Siro tornerà dal primo minuto con la fascia da capitano al braccio dopo l’infortunio. Il terzino francese aveva subito uno stiramento all’adduttore nel finale del match contro il Napoli prima della sosta, e recentemente ha saltato sia la trasferta di Empoli che quella allo Stamford Bridge. Stasera torna nello stadio di casa per affrontare la Juventus e insieme a Rafa Leao metteranno in atto un binario di qualità e velocità per impensierire la formazione allenata da Massimiliano Allegri. D’altronde nell’ambiente bianconero se ne parla eccome, e la corsia composta dal portoghese e dal francese viene considerata come la vera arma a disposizione di Pioli per far male nel match di questa sera.

Quanto è mancato Theo Hernandez L’assenza forzata di Hernandez ha indotto Pioli a schierare Ballo-Tourè a Empoli, dov’è diventato uno degli eroi della serata con il gol del 2-1, ma a Londra ha mostrato qualche difficoltà di troppo. La fisicità di Hernandez è mancata in primis in fase di spinta, ma Theo in questi mesi ha mostrato anche evidenti passi avanti nella fase difensiva: «Quando sono arrivato al Milan non difendevo bene. Adesso sono migliorato, ma posso dare di più. Dal primo giorno, sia dal punto di vista calcistico che come persona. Quando sono arrivato al Milan non ero quello che sono ora: sono cresciuto tanto grazie al mister, ai compagni, e a Paolo Maldini - ha detto il terzino alla rivista Undici - Oggi mi sento un uomo più maturo, e anche in campo mi sento così». Sarà capitano questa sera, a causa delle assenze di Kjaer e Calabria, uno stimolo ulteriore per il francese ad essere decisivo in un match molto delicato per i rossoneri dopo la brutta sconfitta a Londra.

Leao è il vero pericolo Pioli dopo aver incassato il terzo gol del Chelsea ha deciso di togliere dal campo Rafa Leao al 70esimo della ripresa. La motivazione? L’allenatore aveva capito che la partita contro i Blues non sarebbe stata più recuperabile, e già nel secondo tempo di Londra ha cominciato a pensare alla Juve. Leao, così come gli altri giocatori delusi dal match di Champions, non vedono l’ora di reagire stasera a San Siro. Metterà tutto sé stesso per tornare a vincere e fornire assist ai compagni. Il portoghese viaggia si una media importante in serie A, già a quota quattro gol e quattro assist in sette partite. Rafa sarà una spina nel fianco per la Juve e su quella fascia si può decidere la partita.