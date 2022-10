Milan-Juve: big-match con oltre 150 Paesi collegati e tanti giocatori da Mondiale

Milan-Juve sarà big-match a livello mondiale. Oggi pomeriggio, alle 18, non ci saranno solo i 70 mila di San Siro a gustarsi l'incontro tra Pioli e Allegri, ma anche chi guarderà la partita in televisione in oltre 150 Paesi, quelli in cui viene trasmessa. Si spera, naturalmente, che il gioco possa fare da spot per la nostra Serie A.