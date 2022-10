Diaz spiega l'esultanza: le incredibili statistiche con la Juve dello spagnolo e di Tomori

Rafa Leao ? Sì, ma non solo. Anzi… no. Il Milan torna a battere la Juventus dopo i due pareggi della scorsa stagione e lo fa attraverso una curiosa analogia con l’ultima affermazione in campionato sui bianconeri.

Era il 9 maggio 2021, quartultima giornata di campionato e tre giorni prima del clamoroso 7-0 rifilato al Torino , nella stessa città i rossoneri spezzano il digiuno di vittorie in casa della Juve che durava dal marzo 2011 grazie a un secco 3-0 che blinda il posto in Champions League: in gol vanno curiosamente proprio Brahim Diaz e Fikayo Tomori , con in mezzo la rete di Ante Rebic. E non basta, perché lo spagnolo segnò nel primo minuto di recupero, come capitato questa volta all'inglese...

Milan, i numeri da "bomber" di Tomori e Diaz contro la Juve

Insomma, se Theo Hernandez ha fatto a fette la fascia destra della Juve insieme a Leao, che si è però dovuto “accontentare” di colpire due pali, i bomber ammazza-Juve sono stati ancora lo spagnolo e l’inglese, non proprio due bomber consumati. Per Tomori si è anzi trattato appena del secondo gol in Serie A, mentre Brahim Díaz, al 9° gol in carriera nel campionato italiano, secondo stagionale, ha nella Juve la prima squadra di Serie A alla quale ha segnato più di un gol ed è uno dei soli tre giocatori spagnoli che hanno realizzato più di una rete contro la Juve in campionato, insieme a un certo Luis Suarez e a José Callejon, entrambi a quota tre.

Brahim Diaz e il siparietto con Pioli dopo il gol

I due marcatori di giornata hanno commentato le proprie prodezze a fine partita ai microfoni di DAZN. "Sì, io e Giroud abbiamo provato questo schema in allenamento - ha scherzato Tomori parlando dell'azione del proprio gol - Abbiamo avuto un po' fortuna, ma sono felice per il gol e per la vittoria. Segnos olo alla Juve? Giocare contro la Juve è speciale, ma contano i tre punti. Oggi c'era tanta voglia di riscattare la sconfitta contro il Chelsea, abbiamo un'altra partita contro di loro e vogliamo vincerla". Diaz ha invece parlato del siparietto con Pioli dopo il gol e l'esultanza con maglia sfilata che ha fatto arrabbiare il tecnico: "Io gioco dove mi mette il mister, sono felicissimo per il gol e per i tre punti. Da piccolo volevo sempre esultare togliendo la maglietta. Lo stavo facendo l'anno scorso contro lo Spezia, poi Calabria mi aveva fermato... I miei compagni scherzando mi hanno detto che dovrei giocare sempre contro la Juve, ma alla fine contano i tre punti".