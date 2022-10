Milan, Bennacer carica l'ambiente: "Arrabbiatissimi, ma tutto è ancora nelle nostre mani"

"Arrabbiato e deluso per il risultato, ma molto orgoglioso dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine. Rimane tutto nelle nostre mani!". Parole da condottiero. Quello della metà campo rossonera, Ismaël Bennacer, che carica la squadra in vista di una qualificazione agli ottavi di Champions, nonostante tutto, ancora apertissima.

Parole, che tuttavia, hanno fatto l'eco attorno all'ambiente social del Milan . L'algerino ex Empoli è infatti l'unico a esporsi dopo la sconfitta di Champions League, a differenza di quanto successo dopo l'entusiasmante vittoria contro la Juventus , in cui un po' tutti i protagonisti in campo avevano lasciato il proprio pensiero sul proprio profilo Instagram.

Milan, ancora tanta rabbia per la sconfitta col Chelsea pesantemente condizionata dall'arbitro

C'è ancora tanto rammarico e rabbia per le controverse decisioni dell'arbitro, il tedesco Daniel Siebert. Due su tutte, prese in rapidissima successione e che hanno pesantemente condizionato il match dal 18' in avanti: la trattenuta reciproca tra Fikayo Tomori e Mason Mount, valutata calcio di rigore e, addirittura, cartellino rosso per il rossonero ex di turno.