Verona-Milan: i rossoneri ritrovano l'arbitro Massa e tremano

Dieci mesi dopo il Milan ritrova l'arbitro Davide Massa e suda freddo. Sarà lui a fischiare domenica al Bentegodi per la partita contro il Verona e nei giocatori e nei tifosi rossoneri incute paura il direttore di gara della sezione di Imperia. Gli ultimi incroci non sono andati benissimo, per usare un eufemismo.

Milan e Massa: dal Napoli alla Juve, incontri e scontri Erano appunto dieci mesi che Massa e il Milan non si incontravano. L'ultima volta, in Milan-Napoli, l'arbitro ligure al 92' annullò il gol del pareggio di Kessie per un 'fuorigioco geografico' da parte di Giroud. Un caso strano che generò numerose polemiche e critiche. Un fischio arrivato dopo la revisione al Var.