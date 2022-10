Milan-Chelsea, Mount scagiona Tomori: "Non era da espulsione"

Mason Mount, in un’intervista riportata sul sito ufficiale del Chelsea, ha parlato del fallo da rigore commesso da Tomori al 18’, che è costato il cartellino rosso al milanista, indirizzando l’andamento della partita di Champions League vinta per 2-0 dai Blues contro il Milan a San Siro: "Ovviamente è un mio amico, conosco Fik da molto tempo e mi è dispiaciuto per lui in quella situazione. Non credo fosse da espulsione. Era rigore? Forse sì. Sono un giocatore onesto, ho provato a segnare un gol e lui mi ha tirato un po’ indietro, ma mi dispiace per la decisione finale. È dura”. Tomori era il grande ex della gara, in virtù di una lunga militanza nel Chelsea, sin dalle giovanili. Mount ha poi continuato: “Stavo correndo verso la porta, mi sentivo come se avessi ancora l’opportunità di segnare. Non ho segnato e l’arbitro ha tirato fuori il cartellino. Sono rimasto un po’ sorpreso in quel momento, perché lo avevo superato e avevo tirato”.