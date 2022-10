Rami, veleno su Inzaghi: "Al Milan giocavano solo gli amici suoi"

Adil Rami senza freni. L'ex difensore francese del Milan, ora al Troyes, attacca Filippo Inzaghi parlando a BeIn Sports. Rami e Inzaghi si sono trovati insieme proprio in rossonero e, a sentire il francese, il loro rapporto non è stato idilliaco. Tutt'altro. Le accuse per SuperPippo sono molto forti, un terremoto improvviso.

Rami: “Che sfortuna imbattermi in Inzaghi” Rami dice infatti: “Me ne sono andato dal Milan per ritrovare il calcio vero. Inzaghi, infatti, faceva giocare i suoi amici. È stato davvero una sfortuna imbattermi in Inzaghi”. Chissà se ora l'allenatore della Reggina troverà il modo di ribattere alle parole di Rami oppure si limiterà a un 'no comment' che in questi casi ci sta più che bene.