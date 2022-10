Il Milan da trasferta è imbattibile: Verona porta un primato europeo

In Serie A è stato il weekend del numero 10 . Nella 10ª giornata di campionato il Napoli si è confermato capolista solitario conquistando la decima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League, ma il Milan non molla e passando a Verona è restato in scia alla formazione di Spalletti, staccato di soli tre punti, gap maturato nello scontro diretto di San Siro vinto per 2-1 dagli azzurri.

Il Milan e un 2022 immacolato in trasferta

Anche il Milan ha però potuto festeggiare il suo 10, di tutto rispetto, ovvero il numero delle vittorie in trasferta in Serie A nel 2022 in 14 partite, score completato da quattro pareggi. Se ne deduce che lontano da San Siro la squadra di Stefano Pioli, che proprio al Bentegodi ha tra l’altro toccato il traguardo delle 150 panchine in rossonero, ottavo allenatore a riuscirci nella storia del club, non abbia ancora conosciuto sconfitte nell’anno solare, iniziato con il 3-0 di Venezia del 9 gennaio, giorno di quello che è al momento l'ultimo gol in rossonero di Zlatan Ibrahimovic e da lì proseguito con una serie di sette vittorie e due pareggi nello scorcio finale della scorsa stagione, in cui spiccano i successi nel derby in campo esterno e quello di Napoli, decisivi per la conquista dello scudetto, alle quali si aggiungono le tre vittorie e due pareggi della prima parte dell’attuale campionato.

Milan, i segreti di una squadra "da esportazione"

Un segnale chiarissimo circa la solidità raggiunta dal Milan nella stagione coronata dalla conquista del Tricolore e confermata in quella successiva, frutto di una mentalità di squadra e di un gioco che non variano a seconda degli avversari e di dove si gioca e di caratteristiche di giocatori (velocità sugli esterni, tecnica e inserimenti senza palla dei centrocampisti) particolarmente adatti alle gare esterne.

Milan d'acciaio fuori casa, meglio di Barça e City: ora l'esame Champions

L’ultimo rovescio subito dai rossoneri in trasferta risale al 20 novembre 2021 a Firenze, così per festeggiare i 12 mesi di imbattibilità lontano da casa (durante la pausa per i Mondiali…) il Milan dovrà resistere nelle ultime due gare esterne del 2022, il 30 ottobre in casa del Torino e l’8 novembre a Cremona. Intanto comunque il successo di Verona è particolarmente significativo perché arrivato poche ore dopo le sconfitte del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid e del Manchester City a Liverpool: quelle di Xavi e di Guardiola erano le uniche altre formazioni imbattute fuori casa nel 2022 nei top 5 campionati d’Europa, così ora il significativo primato è tutto del Milan. Non resta che provare a onorarlo facendo la voce grossa lontano da casa anche in Champions League già mercoledì 25 ottobre in casa della Dinamo Zagabria, partita chiave per la qualficazione agli ottavi in un girone in cui i rossoneri in trasferta non hanno finora brillato, pareggiando nel finale a Salisburgo e perdendo malamente in casa del Chelsea.