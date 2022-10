Milan subito al lavoro: esercitazioni sui tiri in porta

Il Milan non perde tempo. All'orizzonte c'è il quasi derby con il Monza, in programma sabato alle 18 a San Siro, e così i rossoneri – oggi – hanno ripreso gli allenamenti a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. La squadra era tornata in nottata dalla vittoriosa trasferta di Verona, campo amico per il quarto anno consecutivo.