Milan, Maignan: "Voglio tornare, ma è un infortunio pericoloso"

Il portiere del Milan Mike Maignan a margine della cerimonia del Gran Galà del Calcio ha parlato del suo infortunio e del possibile rientro in campo. L'estremo difensore rossonero è stato già costretto a saltare le ultime tre partite di campionato, ma Pioli e lo staff medico non vogliono prendersi rischi.

Maignan: "Voglio tornare con il Monza, ma l'infortunio è pericoloso"

"Ogni giorno sono a Milanello a lavorare, spero di stare bene per la partita di Monza. Ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e il mister, io ho già detto che voglio giocare. La scorsa settimana ho ascoltato chi ne sapeva più di me e mi sono fermato a lavorare per tornare presto". Il 25esimo posto nella classifica del Pallone d'Oro: "Sono molto orgoglioso di essere arrivato 25esimo al Pallone d'Oro, questo riconoscimento significa che al Milan facciamo un buon lavoro e ora dobbiamo continuare".