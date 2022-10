Tonali rivela: “Dopo il derby di ritorno, è stato tutto più facile”

Protagonista nell'ultima trasferta del Milan a Verona , con la rete del 2-1 definitivo, Sandro Tonali è stato intervistato dal magazine Icon. Ha raccontato di come è iniziata la sua vita nel mondo del calcio, dello scudetto dell'anno scorso in rossonero con Pioli e del rapporto con l'ansia.

Tonali ricorda gli inizi: “Fin da adolescente ho capito che, nonostante la famiglia e gli amici di sempre a Sant’Angelo Lodigiano, in questo mondo ero da solo e dovevo imparare a gestirmi da solo". La solitudine trasformata in un punto di forza per crescere e diventare quello che attualmente è: un leader.

Tonali: “Il derby di ritorno è stato lo spartiacque l'anno scorso”

Tonali racconta come è stato vinto lo scudetto: “Dopo il derby di ritorno con l'Inter abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto è stato tutto semplice".

Cosa che infatti poi il Milan ha fatto, infilando un filotto finale di vittorie: “Ansia perché giocavamo dopo l'Inter? Per noi calciatori è stato tutto più facile, anche se sapevamo che dovevamo vincerle tutte. Ma quando preparavamo le partite in settimana ci accorgevamo di quanto eravamo carichi, e perciò in campo le cose sono state molto semplici".