Milan, sono ripresi gli allenamenti: nel mirino c'è il Monza degli ex

Il Milan si è allenato oggi pomeriggio in vista della partita di sabato contro il Monza degli ex Galliani e Berlusconi. Ieri i rossoneri avevano usufruito di un giorno di riposo. Purtroppo, non sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli con il nuovo problema al polpaccio per il portiere Mike Maignan. La squadra, prima di scendere in campo per la seduta pomeridiana, ha pranzato insieme a Milanello.