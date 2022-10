Qatar 2022, la maggioranza dei francesi vuole Giroud al Mondiale

Olivier Giroud sta dando il suo contributo alla causa rossonera anche in questa sua seconda stagione. Il primo anno al Milan è stato trionfale per il francese: anche grazie ai suoi gol infatti la squadra di Stefano Pioli è stata in grado di tornare a vincere lo Scudetto dopo ben 11 anni di assenza.

Tra un mese inizierà il Mondiale in Qatar, la più grande manifestazione calcistica al mondo, e la Francia di Giroud sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2018, quando proprio l'ex Arsenal e Chelsea guidava l'attacco di Didier Deshamps. Ancora non certo della convocazione, il classe 1986 rimane comunque molto apprezzato in patria, come dimostra un recente sondaggio.