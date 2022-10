Milan-Monza, infortunio per Brahim Diaz: le condizioni dello spagnolo

Sabato dolceamaro a San Siro per Brahim Diaz : il trequartista del Milan , autore di una doppietta nella gara contro il Monza , è stato costretto ad uscire all'inizio della ripresa della sfida con i brianzoli per un problema muscolare .

Milan, Brahim Diaz infortunato: le sue condizioni

Brahim Diaz, che con la doppietta al Monza è salito a 4 reti in campionato in questa stagione, al 53' dopo un controllo ha sentito un fastidio al flessore sinistro e si è immediatamente fermato, chiedendo il cambio. Al suo posto è entrato De Ketelaere. Le condizioni dell'iberico saranno valutate nelle prossime ore: gli esami strumentali chiariranno se il giocatore si è fermato in tempo e la reale entità dell'infortunio. Il prossimo appuntamento del Milan è martedì contro la Dinamo Zagabria in Champions League.