Pioli: "Brahim ha la gambetta fresca, ha avuto un affaticamento muscolare"

Pioli: "Quando sta bene, Brahim è difficile da prendere"

Il discorso si sposta inevitabilmente su Brahim: "Stare sul centrodestra gli piace di più, oggi doveva stare più alto. Quando sta bene, quando ha la gambetta bella fresca, fanno fatica a prenderlo. Ha avuto un affaticamento muscolare, speriamo non sia nulla di grave". Diverso l'impatto di De Ketelaere: "Brahim è al terzo anno, Charles è qui da pochi mesi e oggi è entrato a freddo. Ha qualità, deve crescere per incidere di più, lo sta facendo e lo può fare di più. Ci vuole ancora un po' di tempo, ma ha il potenziale e la disponibilità che faranno la differenza".

Buona anche la prestazione di Messias: "Ha fatto tutta la fascia, si è sacrificato tanto, ha quantità e qualità. E' stata un'ottima prova".

Pioli: "Gol presi? Finché ne segniamo tanti, va bene..."

In 10 delle ultime 11 partite il Milan ha preso gol: "Oggi è stato bravo Ranocchia. Ma è importante continuare a segnare tanti gol. Cerchiamo di migliorare tutte le cose". Capitolo turnover: "A me non piace questo termine, ho tanti titolari. Senza qualche infortunio di troppo, avrei fatto anche più rotazioni. Si sta giocando tantissimo, ho un gruppo di grande qualità. E' un bene che tutti siano pronti, ma lo sono, poi si fanno le rotazioni per non correre rischi e per tenere tutti sulla corda".