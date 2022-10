Milan, sospiro di sollievo: niente lesioni per Brahim Diaz e Dest

Sospiro di sollievo in casa Milan , squadra bersagliata quest'anno dagli infortuni. Per Brahim Diaz e Dest , usciti malconci durante la partita di San Siro contro il Monza , sono state escluse lesioni, che avrebbero comportato tempi di recupero più o meno lunghi. L'esito degli esami a cui i due sono stati sottoposti oggi ha rasserenato tutto l'ambiente.

Brahim e Dest: già pronti in Croazia?

Brahim e l'americano Dest saranno valutati di ora in ora, ma non è scattato l'allarme. Per lo spagnolo, che è quello che sta meglio, è stata evidenziata una semplice contrattura al gluteo, che non dovrebbe impedirgli di essere presente martedì sera a Zagabria contro la Dinamo per la quinta giornata dei gironi di Champions League.