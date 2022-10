Milan, Kalulu si sente pronto per la Francia e va in pressing su Deschamps

Milan, Kalulu chiama Deschamps: "Vorrei andare al Mondiale"

In un'intervista a beIN Sports, il centrale dei rossoneri ha mandato un messaggio al selezionatore dei Bleus, in vista del Mondiale in Qatar: "Spetta a Deschamps dire se sono nei suoi piani o meno, ma giocatori della mia età come Camavinga e Tchouameni sono stati convocati e non credo di essere troppo giovane. Ora sono al Milan, e gioco in Champions League: mi piacerebbe essere convocato, ma sono sicuro che il mio duro lavoro ripagherà. Il Mondiale? Non conosco nessuno che non vorrebbe andarci, è l’apice per un giocatore ed è la cosa per la quale ci battiamo tutti da quando eravamo bambini. Farà di tutto per raggiungerlo".