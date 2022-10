Diaz è salito sul trono: il Milan adesso è suo

L'attesa è durata più di un anno e ora Brahim Diaz non intende scendere da trono. Il fantasista spagnolo ha passato dodici mesi non semplici, tra alti e bassi, ma in questo ottobre ha riconquistato fiducia e sicurezza nei propri mezzi diventando l’arma in più, e forse inaspettata, del Milan. La doppietta contro il Monza è storica per Diaz, perché si tratta della prima volta che l’ex Real Madrid mette a segno due reti nella stessa partita da quando gioca in rossonero. È un momento d’oro e Diaz intende sfruttarlo al massimo, dimostrando che può finalmente esplodere e diventare vero protagonista del Milan. Contro il Monza è stata la sua miglior partita di sempre, una prestazione da vero numero dieci, con due gol di pregevolissima fattura. Il primo, dopo quindici minuti, ha ricordato molto quello contro la Juventus sempre a San Siro due settimane fa, slalom gigante tra le maglie rosse del Monza e Di Gregorio trafitto in uscita. La seconda marcatura ha dimostrato invece movimenti da punta, con una girata rapida e tiro secco sull’angolo più lontano. Brahim Díaz ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in Serie A: quattro gol, come nel 2020/21; inoltre, ha già superato in nove presenze le reti dello scorso campionato in 31 gare (tre). Il numero dieci milanista è diventato il terzo giocatore spagnolo ad aver realizzato una doppietta con la maglia del Milan in Serie A, dopo Suso (due volte) e Javi Moreno.