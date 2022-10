Milan, si prepara la trasferta di Torino: lavoro con la palla, Diaz in gruppo

Il Milan continua a preparare la trasferta di Torino contro i granata di Juric, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Al centro sportivo di Milanello la squadra oggi si è trovata per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno, il penultimo prima dell'impegno di campionato.

La prima parte della seduta si è svolta in palestra con l'attivazione muscolare, poi la squadra è uscita sul campo rialzato per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti grazie a ostacoli bassi e coni.

Terminata la prima parte, è iniziato il lavoro con la palla, con una serie di torelli a tema. I portieri, intanto, si esercitavano in modo specifico con i preparatori. A seguire lavoro tattico e la partitella su campo ridotto. Per domani, giorno di vigilia, è previsto anche un allenamento al mattino, mentre alle 13.45 parlerà Stefano Pioli in conferenza stampa.

Milan: Brahim Diaz è tornato in gruppo

Per l'allenatore del Milan c'è la bella notizia del ritorno in gruppo da parte dello spagnolo Brahim Diaz. Il giocatore ha quindi pienamente recuperato dalla contrattura al gluteo sinistro. In panchina contro la Dinamo Zagabria, di candida per una maglia da titolare domenica. È ancora in ballottaggio con De Ketelaere, ma probabilmente Pioli vorrà sfruttare il buon momento di Brahim: tre gol nelle ultime tre partite. E poi, due campionati fa, lo spagnolo aveva anche segnato in casa del Torino nel 7-0 per i rossoneri.