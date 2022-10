De Ketelaere insidia Brahim Diaz: il dubbio del Milan è sulla trequarti

L’attesa della scintilla

Il belga continua a cercare il guizzo giusto che possa sbloccarlo. Ma al Milan sono disposti ad aspettarlo, e Pioli lo ha ribadito con grande convinzione: «Capisco che fuori da Milanello ci sia impazienza per De Ketelaere ma qui no, abbiamo la lungimiranza e la lucidità per un ragazzo così giovane. Ha caratteristiche importanti e quando ci sono qualità, intelligenza e disponibilità la base è quella giusta, l'importante è che continui a lavorare così». La mossa di Pioli sull’utilizzo odierno del belga sarà influenzata soprattutto dalla volontà del tecnico di provare a recuperare il giocatore, concedendogli fiducia e dimostrandogli che ha tutto il tempo necessario per crescere . La decisione tra Diaz e De Ketelaere verrà presa questa mattina, il ballottaggio è più che mai acceso. Tuttavia l’alternanza in campo tra il belga e lo spagnolo rappresenta solo un vantaggio per Pioli, che finalmente può scegliere di volta in volta tra due giocatori di talento, con caratteristiche differenti ma con grande disponibilità verso la squadra e il tecnico.

Rotazioni

Pioli ha intenzione di affrontare nel migliore dei modi il Torino e cambierà poco rispetto al solito. Dentro i titolarissimi Leao, Tonali e Theo Hernandez, torna dal primo minuti anche Tomori dopo il turno di stop forzato in Champions , ma stavolta farà coppia con Gabbia e non con Kjaer. Il danese sta bene ma le sue energie vanno dosate al meglio e sarà importantissimo per il Milan averlo al meglio contro il Salisburgo. Inoltre Gabbia si è guadagnato la fiducia dell’ambiente e del tecnico con la prestazione convincente contro la Dinamo Zagabria . A destra recupera Dest ma sarà ancora Kalulu a fare la guardia, con la sua proverbiale attenzione e abnegazione. Chi potrebbe riposare, proprio in virtù dell’impegno di mercoledì a San Siro, è Bennacer. L’algerino pure a Verona era entrato nella ripresa contribuendo alla vittoria in trasferta. La trequarti ha il rebus maggiore tra Diaz e De Ketelaere, mentre Messias andrà ad occupare la sua solita posizione a destra. In avanti la scelta di Pioli dovrebbe essere Origi e non Giroud.