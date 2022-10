Milan: durante i Mondiali vacanze e poi ritiro a Dubai

Il Milan di Pioli sta definendo nei dettagli il programma durante la sosta per la disputa dei Mondiali in Qatar . L'ultima partita, prima della pausa, sarà quella del 13 novembre contro la Fiorentina . A quel punto, scatterà un meccanismo simile a quello di quando finisce il campionato a maggio. Ossia i giocatori - quelli che non devono raggiungere le loro nazionali - avranno un po' di vacanze per staccare.

Milan: Liverpool e Arsenal possibile avversarie a Dubai

Il mini ritiro, per prepararsi alla ripresa prevista per il 3 gennaio con la trasferta contro la Salernitana, sarà dal 10 al 20 dicembre nel caldo di Dubai, non lontano dunque dal Qatar dove in quel periodo si giocheranno le partite decisive per la vittoria finale. Saranno giorni di allenamenti, di impegni commerciali e di appuntamenti prestigiosi sul campo di calcio. Calabria e compagni, infatti, dovrebbero affrontare due big.