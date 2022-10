Torino-Milan diretta: è iniziata la partita del Grande Torino

Fischio d'inizio di Abisso, il primo pallone è del Milan. Ospiti in maglia bianca con pantaloncini neri, classica maglia granata per il Torino

20:42

Squadre in campo, arbitra Abisso

Squadre in campo, è tutto pronto per il via. Arbitro dell'incontro Rosario Abisso di Palermo, con il quale il Milan ha perso solo una volta in otto precedenti. Per il Toro cinque vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte.

20:30

Torino-Milan e le opposte statistiche sui tiri dalla distanza

Di fronte saranno due squadre con caratteristiche opposte: il Milan è la squadra che ha tirato di più da fuori area dell’intero campionato (67), mentre il Toro è l’unica squadra del campionato a non aver ancora trovato la via del gol dalla distanza.

20:10

Torino-Milan, sette X negli ultimi 11 confronti diretti in casa dei granata

Il bilancio delle 76 partite di campionato giocate in casa dei granata sorride al Torino, vittorioso in 22 circostanze contro le 18 del Milan, ma sette degli ultimi 11 scontri diretti giocati in Piemonte si sono conclusi in parità.

19:45

Milan, contro il Torino la penultima gara esterna senza gol

Il Milan è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, striscia partita proprio dopo la sconfitta interna contro il Napoli. I rossoneri sono imbattuti lontano da San Siro in campionato dal 20 novembre 2021, giorno della sconfitta per 4-3 sul campo della Fiorentina. Con 17 gare utili di fila (12 vittorie e cinque pareggi) si tratta della miglior striscia utile nei cinque principali campionati europei. Nelle ultime nove gare di A giocate in trasferta i rossoneri sono rimasti senza segnare in sole due occasioni: contro il Sassuolo lo scorso 30 agosto e proprio contro il Torino, nello 0-0 del 10 aprile.

19:30

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

Tre novità nel Milan rispetto a Zagabria: l'ex Pobega titolare a centrocampo al posto di Bennacer, sulla destra Messias rileva Rebic, mentre al centro dell'attacco c'è Origi che fa rifiatare Giroud. Nel Torino torna titolare Singo a destra, in attacco chance per l'ex Pellegri, mentre sulla trequarti il sacrificato è ancora Radonijc, che partirà dalla panchina.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. All.: I. Juric.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. All.: S. Pioli.

19:25

Il Napoli corre, il Milan non può sbagliare: a Torino tre punti d'obbligo per riprendersi il secondo posto

La domenica della 12ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Torino e Milan. Dopo la notte di festa in Champions League con la goleada alla Dinamo Zagabria che ha avvicinato la qualificazione agli ottavi di finale la squadra di Pioli non può fallire l'appuntamento con i tre punti per restare in scia al Napoli capolista, ora a +6. Dall'altra parte però c'è una delle squadre più scorbutiche del campionato, che ha sempre benfigurato con le grandi.

Stadio Olimpico Grande Torino - Torino