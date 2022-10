Senza Bennacer è un altro Milan: la conferma dei numeri

Milan, contro il Torino un solo tiro in porta in 90 minuti

A non convincere i tifosi del Milan, uscito sconfitto per 2-1 dal campo del Torino, sono state le scelte di formazione adottate dal tecnico emiliano per la gara contro i granata, universalmente riconosciuta come una delle formazioni più ostiche della Serie A e peraltro reduce dalla vittoria sul campo dell’Udinese. Il riferimento è ovviamente alla decisione di sostituire nell’intervallo Rafael Leao, protagonista in negativo con le due occasioni malamente sbagliate nei primi minuti del match, che avrebbero potuto orientare diversamente la partita. Pioli ha poi potuto constatare in prima persona come nel secondo tempo il gioco del Milan non sia di certo migliorato, ma soprattutto come la squadra non sia riuscita a creare alcuna palla gol a parte la rete di Messias, unico tiro effettuato dai campioni d’Italia nello specchio della porta di Vanja Milinkovic-Savic in tutta la partita.

Milan, Bennacer è l'indispensabile di Pioli

Numeri di certo non da Milan, ma al netto della prova ampiamente deludente di Divock Origi, più volte ripreso da Pioli durante la gara, e del contributo pressoché inesistente fornito da De Ketelaere, Rebic e Giroud, come noto se una squadra fatica a produrre occasioni l’origine del problema è spesso da ricondurre al centrocampo. Ecco allora che un’altra delle scelte discusse di Pioli ha riguardato l’esclusione dalla formazione titolare di Ismael Bennacer. Il regista algerino ha giocato solo gli ultimi 20 minuti di gioco, poco meno dei 30 disputati nella trasferta precedente a Verona, in cui si vide un Milan poco brillante a livello di gioco come accaduto a Torino. Al Bentegodi a risolvere la partita fu un guizzo di Sandro Tonali, a propria volta sostituito contro il Toro nei minuti conclusivi.