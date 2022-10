Ibrahimovic ridicolizza Messi: "La Francia ha perso il suo Dio"

Zlatan Ibrahimovic non cambia mai . All’età di 41 anni, l’attaccante del Milan non sembra avere intenzione di smettere col calcio giocato: ai microfoni del canale francese Canal+ Ibra si è mostrato spavaldo come sempre, tornando a parlare del suo periodo al Psg dove ha giocato dal 2012 al 2016 vincendo per quattro volte la Ligue 1 , due Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi, contribuendo con ben 156 gol in 180 presenze complessive.

Ibrahimovic: la stoccata a Messi, Neymar e Mbappé

In un breve video dell’intervista (che uscirà integralmente tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre) rilasciato dal canale francese sui propri profili social, lo svedese non si smentisce e lancia una provocazione al movimento calcistico francese: “Da quando ho lasciato la Francia, tutto è crollato. Non c’è niente di interessante di cui parlare in Francia. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se avete Mbappé, Neymar e Messi, non basta. Perché? Perché non avete Dio”.