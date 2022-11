Milan, Giroud e il ritorno agli ottavi di Champions: "Profumo di casa"

"La storia di un club, la forza di un gruppo, la passione dei tifosi… dando vita ad un'atmosfera da brividi. Grazie a tutti, voliamo agli ottavi di finale!". Sono di Ismaël Bennacer le parole più cariche di significato nel novero delle reazioni social di protagonisti del Milan l'indomani della rotonda vittoria per 4-0 contro il Salisburgo, valsa la qualificazione in grande stile agli ottavi finale di Champions League come seconda squadra classificata nel gruppo E, alle spalle del Chelsea.