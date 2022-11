Dest compie 22 anni, gli auguri ufficiali del Milan

Milan, gli auguri di compleanno a Sergiño Dest

Nel messaggio del club rossonero si legge: "È stato l'acquisto finale del calciomercato estivo e ci ha messo poco per ritagliarsi un buono spazio in squadra. Oggi per Sergiño Dest è un giorno speciale: il giorno dei 22 anni. È il primo compleanno in rossonero per il terzino americano, finora impiegato sempre in difesa sulla fascia destra ad eccezione della gara casalingo contro la Dinamo Zagabria, nella quale ha giocato nella posizione più avanzata di ala. Quasi dieci le presenze stagionali tra Serie A e Champions League per un giocatore vicino ad affacciarsi anche alla parentesi Mondiale con la sua Nazionale. Da parte dell'intera famiglia milanista, auguri Sergiño!".